Кравчук указал на необходимость привлечения США к переговорам по Донбассу

Первый президент Леонид Кравчук, недавно назначенный главой переговорной группы по Донбассу, предлагает привлечь к диалогу другие страны, например, США.

«Если Украина будет действовать активно, а она будет, то у нас масса вариантов. В процесс должны включиться Соединенные Штаты… Тогда санкции будут не именными против Иванова или Петрова, а против России», — заявил Кравчук в эфире «Украина 24».

Главный переговорщик от Украины подчеркивает, что нужно искать новые форматы переговоров. При этом неизменной остается позиция, что к дискуссии с представителями ОРДЛО не должны привлекаться ни президент Украины, ни высшие чиновники государства. Выходом может стать посредничество США, но это вопрос не ближайшего будущего, а на перспективу — в Штатах много своих проблем, например, приближающиеся президентские выборы.

При этом Кравчук уверен, что каким бы ни был результат выборов в США, внешняя политика Штатов особо не изменится. «Думаю, что кардинальные изменения в их политике не возможны», — считает глава украинской делегации.

Напомним, Кравчук 30 июля был назначен главой Трехсторонней контактной группы по Донбассу, заняв место ушедшего Леонида Кучмы. В ОРДЛО уже заявили о своих ожиданиях от нового руководителя команды переговорщиков. А Кравчук перечислил компромисcы, которые готов обсуждать на встрече.

Фото 1leonidkravchuk/Facebook

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