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Украина

Число заболевших коронавирусом в Украине перевалило за 72 тысячи: за сутки умерли 16 человек

9:57 2 августа 2020
Коронавирус

За минувшие сутки, 1 августа, в Украине обнаружили 1112 новых случаев Covid-19. Умерли за сутки 16 человек. Наибольшее количество новых случаев — на Ивано-Франковщине (115) и Львовщине (112). В Киеве за сутки коронавирус выявили у 110 человек.

Также сообщается, что в течение последних суток еще 235 человек с коронавирусной болезнью выздоровели.

Как писали «ФАКТЫ», ранее главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко заявил, что Украина месяц назад шла по «зеленому» сценарию распространения коронавирусной инфекции. Сейчас же наша страна вышла на «желтый» сценарий, что означает, что в Украине погибнет от COVID-19 около 4 тысяч человек.

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