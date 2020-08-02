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Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: сослуживцы погибших разведчиков раскрыли резонансные детали
Побратимы погибших на Донбассе разведчиков Дмитрия Красногрудя и Ярослава Журавля возмущены официально озвученной версией о причинах гибели группы. Бойцы намерены обратиться в военную прокуратуру и добиться, чтобы общество узнало правду о случившемся 13 июля.
Волонтер Роман Доник опубликовал видеоматериалы, собранные бойцами, и их версию случившегося. Побратимы погибших разведчиков считают, что кроме действий российско-террористических бандформирований к трагедии привела еще и некомпетентность командиров подразделений ВСУ.
Военные называют фейком информацию, что были попытки вытянуть раненого сержанта Журавля под огневым прикрытием.
«Отдается команда привести в боевую готовность все силы и средства батальона и навестись на цели. Команда есть, а целей никто не дал… Готовы к работе, но не знают, куда наводиться… Во время второго выхода, уже за раненым, одно из огневых средств прикрывает группу. Остальные расчеты молчат, не зная куда наводиться. Это говорит о том, что командование батальона не ориентируется в местности и не способно организовать прикрытие своих людей! После ухода второй группы ни одно из средств огневого поражения не работало. Даже стрелковое оружие!» — говорят военные.
Также побратимы разведчиков подтвердили информацию о спецназовцах, прибывших на место и готовых выйти за раненым, но так и не дождавшихся команды: «Информация подтверждена из трех надежных источников. Группы действительно прибыли на место и ждали приказа! Приказ на запрет любых спасательно-поисковых операций связывал руки спецназовцам».
Бойцы возмущены, что из-за позиции командования не могли противостоять боевикам. «Враг свободно разгуливает по серой зоне. В полный рост. Их никто не трогает. Они спокойно забирают тела наших погибших и делят трофеи. Никаких обстрелов с обеих сторон, полная тишина! Все это происходит в 350−400 метрах от наших позиций! Именно так, раненый самостоятельно преодолел 250 м и ждал помощь в 350 м от наших позиций», — говорится в заявлении.
Напомним, 13 июля российские оккупанты обстреляли гуманитарную группу, которая должна была эвакуировать тело погибшего командира взвода в районе села Зайцево. Во время эвакуации погиб военный медик, раненый сержант остался в серой зоне и скончался, не дождавшись помощи.466
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Расстрел эвакуационной группы на Донбассе: сослуживцы погибших разведчиков раскрыли резонансные детали
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