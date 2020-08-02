Дышите глубже: синоптик рассказал, где в Украине самый чистый воздух

Несмотря на жаркое лето, способствующее накоплению загрязнений в атмосфере городов, в Украине есть немало мест, которые могут похвастаться достаточно чистым воздухом. Об этом рассказал директор Украинского гидрометцентра Николай Кульбида.

«Самый чистый (воздух) там, где нет промышленных объектов. Если говорить по областям, то это может быть Сумщина, Черниговщина, Житомирщина, Ровенщина, Волынь, Закарпатье и некоторые другие регионы», — уточнил синоптик в интервью УНН.

Что касается Киева, то в данный момент наблюдается незначительное превышение норм по двуокиси углерода, двуокиси азота и по формальдегиду. «Это совершенно не критично, потому что если брать длительные жаркие периоды, когда в Киеве долго не бывает осадков, то ситуация может быть хуже в 10 раз», — уточнил Кульбида.

Что касается регионов с самым грязным воздухом, то к этой категории Кульбида относит промышленные центры. «Традиционно наиболее загрязненными являются промышленные города Мариуполь, Кривой Рог, Днепр. Но уровень загрязненности там также меняется, и меняется каждый день», — подытожил директор Украинского гидрометцентра.

Напомним, проблема качества воздуха очень резко встала в период пылевых бурь, а также после масштабных лесных пожаров. Киев нынешней весной вошел в тройку городов с самым грязным воздухом.

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