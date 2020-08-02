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Украина

Стало известно, где и когда похоронят легендарного комбата Андрея Гергерта

11:58 2 августа 2020
гергерт

Во Львове огласили дату похорон легендарного комбата батальона «Аратта», замкомандующего Украинской добровольческой армии Андрея Гергерта (позывной «Червень»). 42-летний защитник Украины скончался 1 августа после тяжелой болезни.

Как сообщает батальон «Аратта», Гергерта похоронят 3 августа на Лычаковском кладбище во Львове. Погребению будет предшествовать двухдневное прощание. В 15:00 2 августа состоится заупокойное богослужение в Доме воина (ул. Короленко, 1а). Принести цветы и венки к гробу можно будет до утра 3 августа. В 11:00 3 августа состоится отпевание в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла (ул. Театральная, 11).

После окончания церковной службы траурная церемония продолжится на Лычаковском кладбище.

Напомним, у Андрея Гергерта в феврале 2020 года диагностировали рак желудка. Был назначен курс химиотерапии. Гергерт проходил лечение в Австрии, а в конце июня после операции комбата «Аратты» перевезли в Украину.

У Гергерта остались жена и четверо детей.

Фото wikipedia.org

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