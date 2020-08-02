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Украина

«Начнем сражаться в ту же секунду»: полковник оценил угрозу возобновления боев на Донбассе

12:39 2 августа 2020
миргородский

Новое наступление российских сил выглядит маловероятно, но если враг все же начнет активные боевые действия, то украинские воины ответят в ту же секунду. В этом заверил командир 95-й бригады полковник Вооруженных Сил Украины Максим Миргородский в интервью «ФАКТАМ».

По словам комбрига, за шесть лет украинская армия накопила богатый опыт противостояния агрессору. «Мы уже давно не такие, какими были в 2014 году. У каждого из нас в подсознании заложен код войны… В 2014 году мы, едва начинался обстрел, звонили командованию: „По нам стреляют. Открывать огонь?“ Знаю точно, что теперь начнем сражаться в ту же секунду», — объяснил Миргородский.

Офицер ВСУ не видит предпосылок для нового вражеского наступления: «Не думаю, что они пойдут на нас. Техника у них не обновилась… Да и трусов в их рядах хватает. А мы находимся на своей земле, где знаем каждый кустик, каждый уголок. Они же только выполняют команду «вперед» и потом по телевизору показывают обгоревших «боевых бурятов».

«Если россияне начнут активные боевые действия, то захлебнутся в собственной крови. Да надеюсь, и народ не будет молчать, когда в Россию массово повезут «двухсотых», — подытожил Миргородский.

Как Украине выстоять в войне, о ярких примерах боевого духа и настроя на победу читайте в интервью Максима Миргородского «ФАКТАМ» «Голубые береты уже в прошлом, как и празднование дня ВДВ».

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