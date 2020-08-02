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Бежавший из-за угрозы ареста белорусский оппозиционер Цепкало приехал в Киев
Известный белорусский оппозиционный политик Валерий Цепкало, который сбежал из Беларуси в РФ, сейчас находится в Киеве. Об этом сообщил его пресс-секретарь Алексей Урбан.
«Валерий Цепкало уже находится в Киеве», — сказал он, сообщает Интерфакс-Запад.
24 июля Цепкало вместе с двумя детьми бежали из Беларуси. Политик опасался ареста, а его жена рассказала, что располагает информацией не только о потенциальном аресте мужа, но и возможном лишении семьи родительских прав. Поэтому детей и забрали из страны.
Как писали «ФАКТЫ», в Беларуси продолжается подготовка к очередным президентским выборам. Голосование назначено на 9 августа. Баллотировались 11 человек, в том числе действующий глава государства Александр Лукашенко. Чтобы пройти регистрацию, каждый из претендентов должен был собрать не менее 100 тысяч подписей, достоверность которых проверяет Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Беларуси.
30 июня она объявила, что такую проверку прошли только шесть претендентов. Больше всех подписей в свою поддержку собрал Лукашенко — почти 2 миллиона. В частности, ЦИК «зарубила» одного из наиболее опасных для Лукашенко соперников — бывшего дипломата Цепкало.80
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— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».
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