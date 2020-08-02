27.53 / 27.74 32.33 / 32.75
Киев: 
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Оккупанты отдали Кадырову территорию детского лагеря на берегу моря в Алуште

13:41 2 августа 2020
крым

В Крыму оккупанты продолжают распродавать известные детские здравницы. Так, детский оздоровительный лагерь «Крымпотребсоюз» под Алуштой, существовавший с 70-х годов, сейчас передан в собственность главе Чечни Рамзану Кадырову.

Как сообщают Крым.Реалии, лагерь занимает территорию в три гектара и находится в 18 километрах от Алушты. Здравница окружена хвойными лесами, имеет выход к морю на галечный пляж. Теперь эту территорию планируется застроить.

Напомним, ранее оккупанты вырубили вековые деревья в парке санатория в Ялте. А песок для многочисленных строк на полуострове добывают варварски, уничтожая береговую линию.

14

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

юноша

В Киеве суд наказал юного экстремала, прыгнувшего в Днепр с крыши вагона метро

Храм ПЦУ в Евпатории

Посол США прокомментировал решение оккупантов о сносе храма ПЦУ в Евпатории

открытка

День Ильи: красивые открытки и поздравления с праздником

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер