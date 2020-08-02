Оккупанты отдали Кадырову территорию детского лагеря на берегу моря в Алуште

В Крыму оккупанты продолжают распродавать известные детские здравницы. Так, детский оздоровительный лагерь «Крымпотребсоюз» под Алуштой, существовавший с 70-х годов, сейчас передан в собственность главе Чечни Рамзану Кадырову.

Как сообщают Крым.Реалии, лагерь занимает территорию в три гектара и находится в 18 километрах от Алушты. Здравница окружена хвойными лесами, имеет выход к морю на галечный пляж. Теперь эту территорию планируется застроить.

Напомним, ранее оккупанты вырубили вековые деревья в парке санатория в Ялте. А песок для многочисленных строк на полуострове добывают варварски, уничтожая береговую линию.



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