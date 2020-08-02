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Степанов заявил, что местная власть не может самостоятельно ослаблять карантин
Регионы Украины, которые попали под ту или иную зону адаптивного карантина — «зеленую», «оранжевую», «желтую» или «красную» — не могут не принимать его условий. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во вреям брифинга.
«Во всяком случае украинское законодательство не предусматривает того, чтобы органы местного самоуправления смягчали карантинные ограничения или снимали их», — сказал он.
По словам министра, условия карантина, согласно законодательству Украины, устанавливаются правительством. Они определяют возможность усиления, смягчения или отмены установленных требований об ограничениях.
Степанов отметил, что на территории того или иного региона власти могут только усиливать карантинные меры, если считают нужным.
Как писали «ФАКТЫ», ранее мэр Тернополя Сергей Надал отказался ограничивать работу заведений культуры, общественного питания, ТРЦ и запрещать осуществление регулярных пассажирских перевозок, несмотря на то, что Кабмин отнес этот город к «красной» карантинной зоне.17
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