Антициклон Claws изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на начало новой недели

Жаркая летняя погода вернется в Украину вместе с антициклоном Claws. С 3 августа на большей части страны будет сухо и преимущественно солнечно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Согласно прогнозу, небольшие осадки возможны лишь в центре и на севере Украины. Температура воздуха днем будет колебаться в комфортном интервале +22…+28 градусов.

«Лето одумается, вернется с осенних гулянок, и температура воздуха начнет ощутимо стремиться вверх. Уже с 4 августа и до конца недели ожидается в большинстве областей +26…+31 градус, только 5 августа немного похолодает в западной части Украины», — прогнозирует синоптик.

О погоде в последнем месяце лета читайте в статье «ФАКТОВ» Умеренное тепло и немного дождей: синоптики рассказали, какой будет погода в августе. Климатологи считают, что количество дождливых дней не будет превышать среднегодовые значения.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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