- 15:44 Мужчина устроил погром на въезде на Труханов остров в Киеве
- 15:40 В Крыму охранник санатория прогонял отдыхающих с пляжа нагайкой: видео инцидента
- 15:22 Травма Вербича: в «Динамо» назвали сроки восстановления ведущего футболиста
- 15:16 Ночные клубы и рестораны: в Швейцарии назвали основные источники распространения коронавируса
- 15:09 Гран-при Великобритании: где смотреть онлайн-трансляцию четвертого этапа Формулы-1
- 14:57 Антициклон Claws изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на начало новой недели
- 14:33 На Львовщине от COVID-19 умер известный врач
- 14:23 «Хотели посмотреть на собор»: задержанные в Беларуси «вагнеровцы» путаются в показаниях
- 14:15 Четыре часа наркоза, шок, раны: собака искусала известную одесскую зоозащитницу
- 14:04 В первой украинской лиге забит гол-красавец с центра поля
- 13:53 Степанов заявил, что местная власть не может самостоятельно ослаблять карантин
- 13:41 Оккупанты отдали Кадырову территорию детского лагеря на берегу моря в Крыму
Антициклон Claws изменит погоду в Украине: синоптик дала прогноз на начало новой недели
Жаркая летняя погода вернется в Украину вместе с антициклоном Claws. С 3 августа на большей части страны будет сухо и преимущественно солнечно. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Согласно прогнозу, небольшие осадки возможны лишь в центре и на севере Украины. Температура воздуха днем будет колебаться в комфортном интервале +22…+28 градусов.
«Лето одумается, вернется с осенних гулянок, и температура воздуха начнет ощутимо стремиться вверх. Уже с 4 августа и до конца недели ожидается в большинстве областей +26…+31 градус, только 5 августа немного похолодает в западной части Украины», — прогнозирует синоптик.
О погоде в последнем месяце лета читайте в статье «ФАКТОВ» Умеренное тепло и немного дождей: синоптики рассказали, какой будет погода в августе. Климатологи считают, что количество дождливых дней не будет превышать среднегодовые значения.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»193
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Почему закрыли казино? - Так они людей обирали до нитки. - Тогда почему налоговую до сих пор не закрыли?