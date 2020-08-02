У Авакова пригрозили мэрам городов, которые не хотят ужесточать карантин

Местные власти городов, отказывающиеся выполнять решение об ужесточении карантина, будут отвечать за каждого погибшего в городе. Об этом в эфире Громадського радіо заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

Он связал популистическую позицию мэров с приближением местных выборов и отметил, что это может напрямую отразиться на здоровье горожан.

«Те меры городов, которые занимаются популизмом, хотят стоять в стороне, рассказывать, что им не нужен карантин, будут отвечать за каждого погибшего», — сказал заместитель Арсена Авакова.

Как известно, в Минздраве считают, что местные власти не вправе принимать или не принимать условий адаптивного карантина.

«Во всяком случае украинское законодательство не предусматривает того, чтобы органы местного самоуправления смягчали карантинные ограничения или снимали их», — сказал министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга 2 августа.

Напомним, первым выполнять карантинные рекомендации Киева отказался мэр Черкасс Анатолий Бондаренко, однако его распоряжение о послаблении ограничений остановил окружной административный суд,

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