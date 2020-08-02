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Громкое "перемирие" на Донбассе: названо количество обстрелов со стороны боевиков за неделю
С начала введения перемирия на Донбассе (00:00 27 июля) в Штабе Операции Объединенных сил насчитали 14 провокационных обстрелов позиций украинских военных.
Нарушения режима тишины были зафиксированы в районе Водяного, Пивденного, Шумов, Новолуганского, Новотошковского, Орехово, Луганского и Песков.
Оккупанты в основном применяли стрелковое вооружение, но местами били и из минометов.
Все выстрелы были единичными и неприцельными, подчеркнули в пресс-центре Штаба.
Напомним, 1 августа двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмы,
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