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Украина

Громкое "перемирие" на Донбассе: названо количество обстрелов со стороны боевиков за неделю

18:55 2 августа 2020
Укрепление ООС

С начала введения перемирия на Донбассе (00:00 27 июля) в Штабе Операции Объединенных сил насчитали 14 провокационных обстрелов позиций украинских военных.

Нарушения режима тишины были зафиксированы в районе Водяного, Пивденного, Шумов, Новолуганского, Новотошковского, Орехово, Луганского и Песков.

Оккупанты в основном применяли стрелковое вооружение, но местами били и из минометов.

Все выстрелы были единичными и неприцельными, подчеркнули в пресс-центре Штаба.

Напомним, 1 августа двое военнослужащих из состава Объединенных сил получили боевые травмы, в т. ч. один из них получил осколочные ранения, задев ногой неизвестное взрывное устройство.

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