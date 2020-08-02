Из Керченского пролива вытащили затонувшую во время "патриотической акции" бронемашину оккупантов

В аннексированном Крыму наконец подняли со дна Керченского пролива БРДМ-2, которую военные утопили во время псевдопатриотической акции более чем неделю назад.

По информации «Военно-технического общества», выступавшего организатором ритуального штурма Керченского пролива, последние 700 метров пройти не удавалось, трос постоянно рвался, а лодки двигались очень медленно — им мешал сильный ветер.

Фото Крым.Реалии

«Вытянуть машину на берег удалось лишь ночью», — цитирует пропагандистов ресурс Крым. Реалии, публикуя видео спецоперации.

Теперь БРДМ-2 планируют отправить в Москву, где постараются восстановить.

Бронемашина затонула 25 июля во время форсирования Керченского пролива в рамках «патриотической» акции в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года. Еще 28 июля водолаз несколько раз погружался на дно, но найти «утопленника» не удалось. Тогда оккупанты допускали, что БРДМ-2 находится на глубине до 8 метров.



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