Из Киева в Николаев теперь можно добраться на самолете: расписание рейсов

После открытия регулярных авиарейсов из Киева в Херсон Николаевский международный аэропорт тоже начал осуществлять полеты по этому маршруту, приняв первый за 13 лет внутренний рейс.

Международный аэропорт "Николаев"

Рейс в Киев

Вылет из Николаева осуществляется в 6:45 с прилетом в аэропорт «Борисполь» в 7:50. Обратный рейс — вылет в 20:50 с прилетом в 21.45.

«Причем, на август есть билеты, стартующие с 600 гривен», — цитирует директора аэропорта Федора Барну местный ресурс НикВести.

Первый внутренний регулярный рейс планировали запустить в мае 2020 года, однако все отложили из-за пандемии коронавируса.

А уже в октябре 2020 года в аэропорт планирует зайти лоукостер Ryanair.



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