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В ОП прокомментировали слухи о якобы беременности Мендель от Зеленского
Переезд Владимира Зеленского в начале июля на госдачу на территории резиденции «Конча-Заспа» Государственного управления делами не обусловлен размолвкой в отношениях между президентом и его супругой.
Об этом в интервью изданию «Страна» заявил политтехнолог, антикризисный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
«Елена Владимировна и Владимир Александрович вместе, у них очень теплые отношения. И все эти слухи про то, что Мендель якобы беременна от Зеленского, феерический идиотизм», — отметил Подоляк.
Как известно, сама Мендель попыталась ответить на обвинения, записав видео в платье с открытыми плечами в котором посоветовала обратить внимание на имена людей, запустивших слухи о якобы ее беременности от главы государства. Ее излишне эмоциональный ответ вызвал неоднозначные оценки в обществе.
По мнению Подоляка, пресс-секретарь Зеленского своим видео не «подставила» первое лицо государства, а «поступила абсолютно правильно исходя из своего эмоционального состояния», так как «долго терпела банальные оскорбления и решила ответить вот в такой форме».
Антикризисный советник главы ОП считает, что Мендель «имела на это право исходя из состояния украинского общества».
«Мое мнение — в нынешнем состоянии Украины идеальные формы коммуникации, о которых вы говорите, не работают. Наше незрелое общество их не поймет и не будет реагировать», — считает Подоляк.
Также он уверен, что своим видео Мендель «попала в целевую аудиторию», которая долго «жевала скандал».
«И это не снобизм. Это разговор с клиентом на языке клиента. А не на языке твоего представления о клиенте. Формат видео-ответа Мендель четко попал в свою аудиторию. И она победила», — полагает представитель команды президента.
Напомним, что по мнению Романа Кравца, в ОП происходит тихая война между антикризисным консультантом главы Офиса Михаилом Подоляком и заместителем Ермака, ответственным за медийную политику Банковой, Кириллом Тимошенко. В результате этого отвечать на кризисы и новые медийные вызовы в президентской команде некому.
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