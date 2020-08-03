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Едут с помощью и вестями: украинские консулы посетят в тюрьмах России 19 политзаключенных-крымчан
Всю следующую неделю в следственных изоляторах Ростова-на-Дону запланированы консульские встречи с 19 украинскими политзаключенными — гражданами Украины, которые были задержаны и вывезены из оккупированного Крыма, иногда в просто издевательских условиях.
Об этом Громадському радіо сообщил генконсул в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.
«Мы посетим наших граждан, которые Россией безосновательно обвиняются в терроризме, из числа алуштинской, белгородской, 2-й бахчисарайской, красногвардейской групп Хизб ут-Тахрир. А также Олега Приходько из города Саки, из-за проукраинских взглядов которого ФСБ сфабриковано дело о подготовке теракта», — сообщил чиновник.
Кроме проверки условий их содержания и состояния здоровья, отзывов о работе адвокатов (все 19 заключенных ими обеспечены за счет государственного бюджета Украины), консулы поделятся новостями с Родины, принесут письма от родных и поздравят с Курбан-байрамом крымских татар.
«У меня с коллегами будет возможность рассказать о работе восстановленной в МИД Украины Платформы международной адвокации освобождения политзаключенных, следующих шагов органов государственной власти, причастных к этому сложному процессу. Всем заключенным Генконсульством будет оказана материальная помощь», — рассказал генконсул.
О результатах встреч консулы обещают информировать украинские СМИ, а более подробно — родных незаконно заключенных граждан Украины, которые, к сожалению, из-за коронавирусных ограничений, введенных Федеральной службой исполнения наказаний РФ, с марта лишены возможности свиданий.
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