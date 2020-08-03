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Жара возвращается: синоптики уточнили прогноз погоды на первые дни августа
В понедельник, 3 августа, на большей части страны будет сухо и преимущественно солнечно, а максимальная температура воздуха составит +28 градусов. Такой прогноз озвучил Украинский Гидрометцентр.
Прохладнее всего (+22-+23 градуса) будет в Житомирской и Черниговской областях, а в Киеве ожидается +24-+26 градусов выше нуля.
Юго-восточный ветер будет умеренным, 5−10 метров в секунду.
Во вторник, 4 августа, температура воздуха снова повысится — так, в Киеве будет уже до +31 градуса. Аналогичные показатели покажут столбики термометров в Черкассах, Кропивницком, Николаеве, Одессе и Херсоне.
Напомним, на прошлой неделе погоду в Украине определял фронт северного циклона Dana, который принес с собой грозы и снижение температуры.
Фото Херсон Лайф112
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