Оккупация не мешает: Медведчук поехал отдыхать в Крым

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко с воскресенья, 2 августа, находятся в аннексированном Крыму.

Информацию в интервью Крым.Реалии подтвердил пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин.

«Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму», — сказал он.

В свою очередь источники «Украинской правды» уточнили, что Медведчук с супругой и еще несколькими людьми на Mercedes въехали в оккупированный Крым через пункт пропуска «Каланчак» около 14:30 2 августа.

Напомним, в соответствии с декларацией за 2019 год лидер партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко владеют пятью домами, 17 земельными участками. В частности, Марченко имеет земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более 5 тысяч квадратных метров, а также дом с хозпостройками, построенный до аннексии Крыма — в 2013 году. На самого Медведчука зарегистрирована яхта, которую, очевидно, чета намерена использовать на отдыхе. Доходы семьи за 2019 год составили 318 млн гривен.



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