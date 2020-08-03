27.50 / 27.70 32.25 / 32.50
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Оккупация не мешает: Медведчук поехал отдыхать в Крым

8:10 3 августа 2020
Виктор Медведчук и Оксана Марченко

Глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко с воскресенья, 2 августа, находятся в аннексированном Крыму.

Информацию в интервью Крым.Реалии подтвердил пресс-секретарь Медведчука Олег Бабанин.

«Виктор Медведчук находится в отпуске как народный депутат и отдыхает с семьей в Крыму», — сказал он.

В свою очередь источники «Украинской правды» уточнили, что Медведчук с супругой и еще несколькими людьми на Mercedes въехали в оккупированный Крым через пункт пропуска «Каланчак» около 14:30 2 августа.

Напомним, в соответствии с декларацией за 2019 год лидер партии «Оппозиционная платформа — За життя» Виктор Медведчук вместе с женой Оксаной Марченко владеют пятью домами, 17 земельными участками. В частности, Марченко имеет земельный участок в Оползневом под Ялтой площадью более 5 тысяч квадратных метров, а также дом с хозпостройками, построенный до аннексии Крыма — в 2013 году. На самого Медведчука зарегистрирована яхта, которую, очевидно, чета намерена использовать на отдыхе. Доходы семьи за 2019 год составили 318 млн гривен.

176

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лукашенко и Путин

Лукашенко убьют: Пионтковский озвучил прогноз по вмешательству России в выборы в Беларуси

Виктор Медведчук и Оксана Марченко

Оккупация не мешает: Медведчук поехал отдыхать в Крым

Максим Миргородский

Голубые береты уже в прошлом, как и празднование дня ВДВ, — комбриг Миргородский

Шахтер&nbsp;— Вольфсбург

Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Вольфсбург»: расписание трансляций матча Лиги Европы

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер