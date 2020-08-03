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Украина

Если бы россияне не перешли границу, Донбасс освободили бы еще летом 2014-го, — комбриг Миргородский

8:58 3 августа 2020
Максим Миргородский («Майк»)

Легендарный командир 95-й бригады полковником Вооруженных Сил Украины Максим Миргородский («Майк») считает, что освободить Донбасс полностью в 2014 году украинской армии помешала Россия, войска которой вторглись на нашу территорию. Об этом военный рассказал в интервью «ФАКТАМ».

Он напомнил, что первым освобожденным городом Донбасса стал Красный Лиман, а уже за ним последовали Славянск, Краматорск и другие города.

«До тех пор, пока россияне не перешли границу. Когда мы удерживали участок Изварино — Должанский — Саур-Могила, нас россияне артиллерией закапывали и перекапывали, выдавливая оттуда. Мы держались до последнего», — поделился воспоминаниями «Майк».

При этом он уверен, что если бы регулярные войска Путина не перешли границу, все закончилось бы еще тем же летом.

Полный текст интервью с Максимом Миргородским читайте в «ФАКТАХ».

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Если бы россияне не перешли границу, Донбасс освободили бы еще летом 2014-го, — комбриг Миргородский

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