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Украина

Коронавирусом за сутки заразились почти тысяча человек: какие из областей в лидерах

9:37 3 августа 2020
ПЦР-тестирование

За минувшие сутки, 2 августа, в Украине подтвердили еще 990 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 333 пациента. Напомним, до этого более тысячи новых инфицированных в Украине регистрировалось в течение четырех дней подряд.

Соответствующую статистику обнародовал Совет национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых пациентов появилось во Львовской области — 138, на Прикарпатье — 119, и в Киеве — 102 (днем ранее — 101). В Донецкой, Луганской, Полтавской и Херсонской областях за сутки новых заболевших не выявили.

Общее число подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии достигло 73 158, из них 1738 скончались, 39 876 пациентов выздоровели.

Напомним, с 3 августа в Украине начинают действовать новые правила адаптивного карантина.

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