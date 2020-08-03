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Коронавирусом за сутки заразились почти тысяча человек: какие из областей в лидерах
За минувшие сутки, 2 августа, в Украине подтвердили еще 990 новых случаев заражения коронавирусом, вылечились 333 пациента. Напомним, до этого более тысячи новых инфицированных в Украине регистрировалось в течение четырех дней подряд.
Соответствующую статистику обнародовал Совет национальной безопасности и обороны.
Больше всего новых пациентов появилось во Львовской области — 138, на Прикарпатье — 119, и в Киеве — 102 (днем ранее — 101). В Донецкой, Луганской, Полтавской и Херсонской областях за сутки новых заболевших не выявили.
Общее число подтвержденных случаев заболевания с начала пандемии достигло 73 158, из них 1738 скончались, 39 876 пациентов выздоровели.
Напомним, с 3 августа в Украине начинают действовать новые правила адаптивного карантина.310
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