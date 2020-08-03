Wizz Air отменила рейсы из Киева в Таллинн через день после открытия: что произошло

Венгерский лоукостер Wizz Air решил отменить рейсы из Киева в столицу Эстонии Таллинн, которые были возобновлены только 30 июля. Напомним, по состоянию на середину июля Эстония занимала 115-е место в мире по распространению коронавируса.

Как сообщает эстонский ресурс ERR, решение было принято в связи с увеличением количества новых инфицирований в Украине — если 30 июля коэффициент заболеваемости коронавирусом, рассчитанный за последние 14 дней, не превышал 25 случаев на 100 000 населения, то уже 1 августа коэффициент заболеваемости вырос до 28.

Отмечается, что решение об осуществлении авиасообщения со странами в период пандемии коронавируса принимает Министерство экономики Эстонии.

Как сообщали «ФАКТЫ», за минувшие сутки коронавирусом в Украине заразились почти тысяча человек, к тому же число выздоревших было втрое меньшим, чем новых инфицированных.

61

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter