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Украина

Где отдохнуть и что посмотреть в Украине: интерактивная карта интересных мест

11:58 3 августа 2020
Путешествие по Украине

На фоне закрытия для украинцев зарубежных курортов в сети создали интерактивную карту малоизвестных туристических мест Украины, которая уже стала популярной.

Ее автор — Владимир Омелюх — нанес на карту все достопримечательности: пещеры, гейзеры, горы, церкви, дворцы, водопады, оборонные сооружения, маяки и др.

Скриншот интерактивной карты

Ознакомиться с картой можно по ссылке.

«Самое вкусное в этом всем то, что самые интересные места можно найти даже там, где нельзя было и представить, далеко от раскрученных городов и курортов», — сообщил в Facebook Антон Сененко.

В комментарии к рекомендациям Антона пользователи отметили, что заново открывают для себя Украину.

Напомним, 12 июня в Украине презентовали промокампанию #МандруйУкраїною. Проект включает формирование внутренних туристических маршрутов в регионах. Параллельно продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.

Впрочем, при выборе места для путешествия важно учитывать карантинное зонирование Украины, чтобы поездка не омрачилась инфицированием.

Фото Facebook Владимир Омелюх

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