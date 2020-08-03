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Где отдохнуть и что посмотреть в Украине: интерактивная карта интересных мест
На фоне закрытия для украинцев зарубежных курортов в сети создали интерактивную карту малоизвестных туристических мест Украины, которая уже стала популярной.
Ее автор — Владимир Омелюх — нанес на карту все достопримечательности: пещеры, гейзеры, горы, церкви, дворцы, водопады, оборонные сооружения, маяки и др.
Ознакомиться с картой можно по ссылке.
«Самое вкусное в этом всем то, что самые интересные места можно найти даже там, где нельзя было и представить, далеко от раскрученных городов и курортов», — сообщил в Facebook Антон Сененко.
В комментарии к рекомендациям Антона пользователи отметили, что заново открывают для себя Украину.
Напомним, 12 июня в Украине презентовали промокампанию #МандруйУкраїною. Проект включает формирование внутренних туристических маршрутов в регионах. Параллельно продолжается работа над созданием многоязычного портала Visit Ukraine.
Впрочем, при выборе места для путешествия важно учитывать карантинное зонирование Украины, чтобы поездка не омрачилась инфицированием.
Фото Facebook Владимир Омелюх42
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