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Украина

Жара только усилится: синоптик рассказала о погоде до конца недели

12:33 3 августа 2020
Мальвы

В Украину возвращается жара, и уже во вторник, 4 августа, температура воздуха днем составит в среднем +25-+31 градусов. Об этом в своем Facebook написала популярный синоптик Наталья Диденко.

По ее информации, из-за антициклона по всей территории Украины осадков не ожидается, а ветер будет южным или юго-восточным, 5−8 метров в секунду.

В Киеве второй рабочий день недели обещает быть сухим и солнечным, а температура воздуха составит +28-+29 градусов.

«В дальнейшем жара усилится… разве что в конце недели на севере и частично на западе пройдут короткие дожди с грозами», — написала Диденко, опубликовав синоптическую карту.

Напомним, синоптики считают, что после дождливого июля август в Украине будет более жарким, чем обычно.

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