27.53 / 27.77 32.18 / 32.73
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Сын Богуслаева купил итальянский остров за 10 млн долларов (фото)

13:09 3 августа 2020
Сын Богуслаева купил итальянский остров за 10 млн долларов (фото)

Сын бывшего владельца компании машиностроительного гиганта «Мотор Сич» Александр Богуслаев приобрел остров Галлинара у берегов Италии. Напомним, 2 августа народный депутат Виктор Медведчук с семьей отправились отдыхать в аннексированный Крым.

Объем сделки, по данным Corriere della Sera, составил 10 млн евро, а продавцами выступили 9 семей из Пьемонта и Лигурии, которым Галлинара принадлежала в течение более чем 40 лет.

Остров расположен в 1,5 км от материка, его ширина составляет 470 метров, а длинна — 450 метров.

По информации итальянского издания, переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.

Около 75% акций «Мотор Сич» принадлежат группе китайский владельцев, однако Антимонопольный комитет еще изучает сделку с китайскими Skyrizon и Xinwei Technology. Договор с ними предусматривал бесплатную передачу 25% акций госхолдингу «Укроборонпром».

36

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Смоленская трагедия

Подложили взрывчатку в самолет Качиньского: Польша обвиняет Россию в крушении президентского борта

Бизнес-центр

В Киеве мужчина с рюкзаком угрожает взорвать бизнес-центр

Лопата

Многодетная мать закопала новорожденную на кладбище

Деньги

На Волыни грабители украли миллион и рассыпали его в лесу (фото)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер