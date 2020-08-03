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Сын Богуслаева купил итальянский остров за 10 млн долларов (фото)
Сын бывшего владельца компании машиностроительного гиганта «Мотор Сич» Александр Богуслаев приобрел остров Галлинара у берегов Италии. Напомним, 2 августа народный депутат Виктор Медведчук с семьей отправились отдыхать в аннексированный Крым.
Объем сделки, по данным Corriere della Sera, составил 10 млн евро, а продавцами выступили 9 семей из Пьемонта и Лигурии, которым Галлинара принадлежала в течение более чем 40 лет.
Остров расположен в 1,5 км от материка, его ширина составляет 470 метров, а длинна — 450 метров.
По информации итальянского издания, переговоры о покупке острова начались в мае этого года и завершились 17 июля.
Около 75% акций «Мотор Сич» принадлежат группе китайский владельцев, однако Антимонопольный комитет еще изучает сделку с китайскими Skyrizon и Xinwei Technology. Договор с ними предусматривал бесплатную передачу 25% акций госхолдингу «Укроборонпром».
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