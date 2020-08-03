Стало известно, как можно попасть в "красную зону", где запретили общественный транспорт

На территории, которые из-за распространения коронавирусной инфекции отнесены к «красной зоне», прекращается работа общественного транспорта — въехать туда можно лишь на собственном авто.

Как заявил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов, в авто разрешено находится, максимум, четверым людям не считая детей в возрасте до 14 лет.

«Что же касается ПЦР-тестирования, то в нем необходимости нет», — сказал Степанов.

На видео — с 12:40

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», после протеста в населенных пунктах, отнесенных к «красной зоне», Степанов заявил, что в разделении Украины на карантинные зоны политического подтекста нет.

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