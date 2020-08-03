27.54 / 27.79 32.19 / 32.73
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Луцк окончательно отказался ужесточать карантин

14:44 3 августа 2020
Луцк окончательно отказался ужесточать карантин

Луцкий городской совет на внеочередном заседании проголосовал против включения города в «красную» карантинную зону, а решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям «противоречащим Конституции Украины и Закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней».

По информации пресс-службы горсовета, «депутаты …проголосовали против так называемой „красной“ карантинной зоны», а также пообещали юридическую защиту представителям бизнеса, в отношении которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина.

Исполнительным органам городского совета, коммунальным предприятиям, учреждениям, организациям поручено обеспечить «надлежащее функционирование» учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Луцкой городской территориальной громады и Прилуцкого старостинского округа.

Напомним, «ФАКТЫ» писали, как как можно попасть в «красную зону».

18

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

На месте событий

Появилось фото мужчины, захватившего банк в центре Киева

Окровавленный нож

На Черниговщине отец во время отдыха зверски убил 8-летнего сына

Сын Богуслаева купил итальянский остров за 10 млн долларов (фото)

Сын Богуслаева купил итальянский остров за 10 млн долларов (фото)

Настя Ивлеева

«Осталось вылечить COVID и вперед»: Настя Ивлеева возвращается в «Орел и Решку»

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер