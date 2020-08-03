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Луцк окончательно отказался ужесточать карантин
Луцкий городской совет на внеочередном заседании проголосовал против включения города в «красную» карантинную зону, а решение Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям «противоречащим Конституции Украины и Закону Украины «О защите населения от инфекционных болезней».
По информации пресс-службы горсовета, «депутаты …проголосовали против так называемой „красной“ карантинной зоны», а также пообещали юридическую защиту представителям бизнеса, в отношении которых будет составлен протокол о нарушении правил карантина.
Исполнительным органам городского совета, коммунальным предприятиям, учреждениям, организациям поручено обеспечить «надлежащее функционирование» учреждений дошкольного образования, общественного транспорта и жизнедеятельность Луцкой городской территориальной громады и Прилуцкого старостинского округа.
Напомним, «ФАКТЫ» писали, как как можно попасть в «красную зону».18
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