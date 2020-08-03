Во Львове простились с легендарным комбатом Андреем Гергертом (фото)

Во Львове простились с военнослужащим, заместителем командующего Украинской добровольческой армии Андреем Гергертом (позывной «Червень», который умер 1 августа от тяжелой болезни, с которой долго боролся.

Как сообщают в Львовском горсовете, с комбатом прощались в гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, а потом траурная колонна направилась на Лычаковское кладбище.

Зимой этого года у Андрея Гергерта диагностировали рак желудка. Он долго лечился, в том числе и за рубежом, однако побороть болезнь так и не удалось. У комбата жена и четверо детей.

Эксклюзивное интервью с «Червнем», которое комбат дал нашему изданию в 2016 году, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Александр Мазуренко.



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