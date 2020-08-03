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Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда: Фокин согласился работать в ТКГ в Минске
Бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин, которого официальный Киев намерен привлечь к участию в переговорном процессе по Донбассу в рамках Трехсторонней контактной группы, принял предложение и будет работать в ТКГ.
Свое решение он планирует озвучить 3 августа на встрече с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком. Об этом Фокин заявил в комментарии изданию «ГОРДОН».
Фокин отметил, что ему предложение войти в украинскую делегацию поступило около недели назад от главы Офиса президента Андрея Ермака.
Решение бывший премьер принял не сразу, а после общения с Леонидом Кравчуком, который стал главой украинской делегации .
По словам Фокина, результат беседы с Кравчуком его удовлетворил.
«Я, как и Леонид Макарович, уверен, что достичь мира возможно, когда мы посмотрим друг другу в глаза. Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда. Я лично, если бы мне такое предложили, согласился бы с группой специалистов и политиков поехать на оккупированную территорию и поговорить с людьми, понять их позицию, попробовать найти возможность пойти им навстречу, но, безусловно, без ущерба для интересов и суверенитета Украины», — сказал политик.
Напомним, первый президент Леонид Кравчук, который возглавил ТК, считает, что нужно искать новые форматы переговоров. При этом неизменной остается позиция, что к дискуссии с представителями ОРДЛО не должны привлекаться ни президент Украины, ни высшие чиновники государства. Выходом может стать, в будущем, посредничество США.148
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