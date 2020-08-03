«Красная» зона: «Укрзалізниця» закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь

После того как по новым правилам карантина Тернополь и Луцк попали в «красную зону», «Укрзалізниця» закрыла продажу билетов до этих городов.



Уже 1 августа билеты уже не продавались до станций Луцк и Тернополь на даты, начиная с 3 августа, как это предусмотрено решением.

Ограничения действует для поездов № 41/42 Днепр-Трускавец, № 98/97 Ковель-Киев, № 88/87 Ковель-Новоалексеевка, № 12/11 Одесса-Львов, № 81/82 Киев-Ужгород, № 49/50 Киев-Трускавец, № 136/135 Черновцы-Одесса, № 108/107 Одесса-Ужгород, № 110/109 Львов-Херсон, № 86/85 Львов-Новоалексеевка, № 715/716 Киев-Львов, сообщили в компании.

Пассажирам указанных поездов, которые планировали поездку в Луцк и Тернополь и в обратном направлении, предложена компенсация полной стоимости билетов.

«Остановка на указанных станциях будет восстановлена после получения решений региональных комиссий об ослаблении карантинных мер в Луцке и Тернополе», — говорится в сообщении «Укрзалізниці».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что городские власти Луцка и Тернополя отказались подчиниться Киеву и вводить дополнительные ограничения, предусмотренные для «красной» карантинной зоны.

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