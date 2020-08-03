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Украина

В Украине вспомнили поименно воинов, погибших на Донбассе в июле 2020 года (фото, видео)

16:27 3 августа 2020
Погибшие в июле 2020 года бойцы ВСУ

В июле 2020 года в зоне проведения операции Объединенных сил погибли восемь бойцов ВСУ, в том числе и медик Николай Илин.

«Эти парни навсегда вошли в историю Украины и навеки остались молодыми в памяти родных, друзей и знакомых. Вспомним имена и истории павших защитников Украины», — говорится в сообщении оперативного командования «Восток» ВСУ.

А «Цензор.нет» опубликовал видео в память о павших героях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Украине вспоминали бойцов, погибших на Донбассе в июне 2020 года.

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