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Украина

Украина ответила на угрозы России начать прямые поставки оружия боевикам на Донбасс

17:33 3 августа 2020
военная техника

На политическое заявление России о поставках оружия на оккупированный Донбасс отреагировали в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве отметили, что уже седьмой год подряд Кремль снабжает оружием боевиков Донбасса, создав там два вооруженных формирования, которые подчиняются Южному округу ВС РФ.

Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок украинско-российской границы.

Сейчас на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, по информации Минобороны, находится 480 танков, более 900 боевых бронированных машин, около 450 пушек и гаубиц, около 300 минометов, 210 реактивных систем залпового огня, около 700 средств противовоздушной обороны и около 450 противотанковых средств.

Это вооружение оккупанты применяют не только против украинских военных, но и против мирного населения Донбасса.

«Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров.

Напомним, с 00:01 27 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Вместе с тем, ВСУ готовы ответить пророссийским боевикам, если те устроят провокацию.

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