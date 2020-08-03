- 17:33 Украина ответила на угрозы России начать прямые поставки оружия боевикам на Донбасс
- 17:25 «Заходили туда как журналисты»: в СБУ рассказали подробности задержания террориста в БЦ «Леонардо»
- 17:14 «Шахтер» готовил Луческу сюрприз к юбилею: все испортил переход румына в «Динамо»
- 17:08 Куда направлялись задержанные в Беларуси «вагнеровцы»: российский дипломат придумал новую версию
- 16:53 Идеальную вакцину от коронавируса могут и не изобрести: глава ВОЗ сделал тревожное заявление
- 16:46 Во Львове переполох из-за "минирования" трех судов
- 16:27 В Украине вспомнили поименно воинов, погибших на Донбассе в июле 2020 года
- 16:21 Познакомились в соцсети: фотограф изнасиловал 9-летнюю девочку на Сумщине
- 16:02 Денег не требовал, разговаривали о погоде: заложница киевского террориста раскрыла детали происшествия
- 16:00 «Красная» зона: «Укрзалізниця» закрыла продажу билетов в Луцк и Тернополь
- 15:40 Работал официантом и призывал к убийству политиков: что известно о задержанном киевском террористе
- 15:38 Надо ехать на Донбасс и приглашать людей сюда: Фокин согласился работать в ТКГ в Минске
Украина ответила на угрозы России начать прямые поставки оружия боевикам на Донбасс
На политическое заявление России о поставках оружия на оккупированный Донбасс отреагировали в Министерстве обороны Украины.
В ведомстве отметили, что уже седьмой год подряд Кремль снабжает оружием боевиков Донбасса, создав там два вооруженных формирования, которые подчиняются Южному округу ВС РФ.
Российское вооружение было завезено в Украину через неподконтрольный участок украинско-российской границы.
Сейчас на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, по информации Минобороны, находится 480 танков, более 900 боевых бронированных машин, около 450 пушек и гаубиц, около 300 минометов, 210 реактивных систем залпового огня, около 700 средств противовоздушной обороны и около 450 противотанковых средств.
Это вооружение оккупанты применяют не только против украинских военных, но и против мирного населения Донбасса.
«Поэтому, если Россия хочет увеличить поставки оружия, то это свидетельствует о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства», — говорится в сообщении Минобороны.
В ведомстве уточнили, что Украина, согласно международным договорам, получает техническую помощь от государств-партнеров.
Напомним, с 00:01 27 июля на Донбассе вступило в силу очередное перемирие. Вместе с тем, ВСУ готовы ответить пророссийским боевикам, если те устроят провокацию.131
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..