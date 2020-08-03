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Обошлось без боевых потерь: в СНБО подвели итоги первой недели «перемирия» на Донбассе
Режим прекращения огня на Донбассе, который вступил в силу с полуночи 27 июля, выполняется, единичные случаи его нарушения не имеют системного характера.
Такую информацию озвучили в СНБО.
По данным ведомства, сбор, накопление и анализ информации о ситуации в зоне операции Объединенных сил обеспечивает программно-аппаратный комплекс СОТА.
До объявления перемирия СОТА регистрировала ежедневно 16−18 обстрелов со стороны боевиков, которые велись прицельно с применением тяжелого вооружения.
Оккупанты задействовали артиллерию, минометы, противотанковые ракетные комплексы, а также беспилотники и снайперское оружие. Еженедельные потери военнослужащих ВСУ были 2 — 3 погибших и 6 — 8 раненых. Аналогичные потери несли и оккупационные группировки.
Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что нынешнее прекращение огня станет существенным шагом к окончанию военных действий и возвращению оккупированных территорий. Он отметил, что за неделю на Донбассе украинские военные не понесли ни одной потери.
Напомним, несмотря на объявленное перемирие Россия угрожает Украине новыми поставками вооружения на оккупированный Донбасс.
В Минобороны Украины заявили о прямой вооруженной агрессии и поддержке террористической деятельности на уровне государства РФ.
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