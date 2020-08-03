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Украинское правительство просят вернуть «бэби-боксы», которые заменили денежными выплатами
ЮНИСЕФ обратился к Кабмину Украины с призывом сохранить программу поддержки семей с детьми при помощи «бэби-боксов», которые правительство решило заменить на денежные выплаты.
Как сообщает пресс-служба фонда «ЮНИСЕФ», большинство родителей поддерживает натуральную помощь в виде «пакетов малыша».
«Бэби-бокс» включает предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, а также учебные материалы для родителей. В результате семья получает не только материальную помощь, но и информацию, воспитывающую навыки позитивного родительства.
Также в фонде считают, что товары в «бэби-боксе» обойдутся на 50−200% дороже пяти тысяч гривен денежной выплаты.
«Мы призываем правительство продлить программу „пакет малыша“, которая поддерживает семьи новорожденных по всей Украине, — сказало в сообщении. — Пакет малыша может стать эффективным инструментом поддержки уязвимых семей в эти непростые времена».
Ранее сообщалось, как получить денежные выплаты, положенные вместо «бэби-боксов».85
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