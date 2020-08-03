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Особый статус Донбасса: Стефанчук не исключает, что вопрос вынесут на референдум
Вопрос особого статуса Донбасса, который в начале июля поднимался на встрече советников глав государств нормандской четверки, может быть вынесен на всеукраинский референдум, как и любой другой вопрос, по желанию украинского народа.
Об этом в интервью «Фокусу» заявил первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
По словам политика, нельзя выносить на всеобщее обсуждение вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и территориальной целостности страны, а также разжигания национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды.
К темам «табу» относятся вопросы налогообложения, амнистии, органов правопорядка и судов.
«На референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — либо „да“, либо „нет“, без вариантов», — уточнил Стефанчук, добавив, что референдум не просто должен отвечать на острые вопросы, но предотвращать попытки нарушений прав человека.
В качестве примера вице-спикер привел тему запрета смертной казни, отметив, что это предусмотрено шестым и тринадцатым протоколами Европейской конвенции. В этом случае, вопрос ее легализации не может быть вынесен на референдум.
А вот по поводу вступления в НАТО и ЕС у украинцев должен быть шанс высказаться, если народ посчитает такой вопрос уместным, считает Стефанчук.
При этом Стефанчук отметил, что «если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится».
Напомним, недавно назначенный глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил о возможных компромиссах для возвращения оккупированного Донбасса. По его мнению, на Донбассе можно внедрить «особую» систему управления и согласиться на создание в этом регионе свободной экономической зоны. О политических уступках оккупированным регионам, по мнению Кравчука, говорить пока не стоит.
Главный дипломат Украины Дмитрий Кулеба также назвал два компромисса, к которым Украина готова ради возвращения Донбасса.12
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