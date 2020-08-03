Кравчук встретился с членами украинской делегации ТКГ: выяснились первые детали

В понедельник, 3 августа, новый глава Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук провел ознакомительную встречу с членами делегации. Первый президент Украины призвал их быть более активными в переговорах и усилить информационную составляющую работы в ТКГ.

Об этом сообщил член делегации, народный депутат от «Слуги народа» Андрей Костин, передает агенство «Интерфакс-Украина».

«Кравчук считает, что нам нужно усилить, в том числе, информационное сопровождение нашей работы. Чтобы украинское общество еще больше знало и понимало, что происходит на Минских переговорах», — рассказал депутат.

По мнению Костина, делегация Украины проведет еще одну встречу ближе к следующему заседанию ТКГ и ее рабочих групп, которые запланированы на 18−19 августа. На ней будут согласованы позиции для представителей Украины в каждой из подгрупп.

Член делегации, главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш написал в Facebook, что впечатление от встречи благоприятное. Кравчука, в основном, вводили в курс дела. Он озвучил свое видение о свободных экономических зон для Донбасса и то, как сделать работу делегации более открытой для общества.

«Ничего „зрадного“ он не озвучивал и не предлагал. Я напрямую спросил, имеет ли он контакты с Медведчуком. Ответ — 4 года не было контактов. Более того, по его риторике можно было понять, что он смотрит медведчуковские каналы, но реалистично оценивает информацию, которая в них подается», — написал Гармаш.

А вот Витольд Фокин журналиста удивил.

«Было впечатление, что экс-премьер приехал не с хутора под Киевом, а с оккупированной территории», — отметил он.

Напомним, первый президент Украины Леонид Кравчук, возглавивший 30 июля переговорную группу по Донбассу, своей главной задачей видит добиться компромисса с другими участниками переговоров.

Как сообщали «ФАКТЫ», согласие на работу в ТКГ дал и первый премьер-министр Украины Витольд Фокин.

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