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Украина

В Украине сняли запрет на экспорт масок и респираторов

22:27 3 августа 2020
маски

В Украине отменили запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, действовавший в связи с коронавирусом.

Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.

По его информации, Минэкономики и Минздрав договорились, а Кабмин поддержал решение снять запрет мониторинга экспорта.

«1 августа срок действия запрета истек и не был продлен», — пишет Качка.

Напомним, в Украине с 11 марта 2020 года официально запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения. В начале эпидемии COVID-19 предприимчивые дельцы регулярно умудрялись переправлять через границу Украины партии защитных средств. В то время в стране невозможно было купить маски и респираторы. Неоднократно возникали скандалы по поводу экспорта этих товаров.

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