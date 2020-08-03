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В Украине сняли запрет на экспорт масок и респираторов
В Украине отменили запрет на экспорт средств индивидуальной защиты, действовавший в связи с коронавирусом.
Об этом в Facebook сообщил заместитель министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка.
По его информации, Минэкономики и Минздрав договорились, а Кабмин поддержал решение снять запрет мониторинга экспорта.
«1 августа срок действия запрета истек и не был продлен», — пишет Качка.
Напомним, в Украине с 11 марта 2020 года официально запретили экспорт товаров противоэпидемического назначения. В начале эпидемии COVID-19 предприимчивые дельцы регулярно умудрялись переправлять через границу Украины партии защитных средств. В то время в стране невозможно было купить маски и респираторы. Неоднократно возникали скандалы по поводу экспорта этих товаров.17
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