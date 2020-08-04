Держали семь часов под палящим солнцем: оккупанты не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми

Российские оккупационные «власти» Крыма по-прежнему продолжают грубо нарушать права человека во временно оккупированном Крыму.

Так, в понедельник, 3 августа, начиная с 11 утра на административной границе между оккупированным Крымом и Херсонской областью была задержана без каких-то видиымых причины семья Исляма и Диляры Карашаевых с двумя малолетними детьми.

Об этом сообщил в своем Facebookглава меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook.

«Сегодня с 11 часов утра российскими оккупантами на административной границе Каланчак между оккупированным Крымом и Херсонской областью удерживается семья Карашаевых Исляма и Диляры с двумя малолетними детьми», — написал он.

Семья Карашаевых живет в Киеве, в Крым они приезжали навестить пожилых родителей.

Все это время, как стало известно Чубарову, оккупанты из ФСБ допрашивали Карашаева.

После шести вечера семью выпустили из оккупированного полуострова.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что еще большим издевательствам со стороны оккупантов подвергаются крымчане, которых оккупационная власть бросила в тюрьмы материковой России. С ними намерены встретиться украинские консулы, которые намерены передать политузникам материальную помощь и новости от родных.

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