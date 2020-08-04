У Зеленского объяснили, когда может наступить "идеальное перемирие" на Донбассе

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель решила в свободное от выполнения своих прямых обязанностей время поддержать установившееся на Донбассе шаткое перемирие, посвятив этой теме целый пост в Facebook.

«Вот уже неделю продолжается режим полного и всеобъемлющего прекращения огня в зоне боевых действий на Донбассе. С понедельника до понедельника. За это время были определенные нарушения — взрывы мин, ведь сотни тысяч гектаров территории Донбасса заминированы; полеты беспилотников, единичные неприцельные обстрелы — все для провокации», — пишет пресс-секретарь Зеленского.

При этом пресс-секретарь отметила, что украинская армия показала себя с лучшей стороны.

«За эту неделю украинская армия показала себя мудрой. Если с той стороны провоцируют на конфликт, а следовательно — и срыв шаткого режима прекращения огня, а с этой не дают себя провоцировать — это проявление мудрости и преданности мира. НИ ОДИН украинский воин ни был убит и ранен за эту неделю! НИ ОДИН! И это — главное», — указывает Мендель.

Она добавила, что ни одна война не прекращается мгновенно и обычно единичные провокации продолжаются месяц-два, и на все требуется время. Поэтому идеального перемирие придется еще подождать.

«Конечно, всем нам хотелось бы идеального примирения: когда мир идеализируется, а справедливость побеждает. Но на утоление человеческих эмоций, на упрочение новых условий требуется время», — подчеркнула Мендель.

Но пока что ждать, похоже, вынуждены только украинские бойцы: «с той стороны» не ограничивают себя в «эмоциях», обстреливая позиции ВСУ.

Так, по данным Штаба Операции Объединенных сил, как писали «ФАКТЫ», с начала введения перемирия на Донбассе (00:00 27 июля) в насчитали 14 провокационных обстрелов позиций украинских военных. Нарушения режима тишины были зафиксированы в районе Водяного, Пивденного, Шумов, Новолуганского, Новотошковского, Орехово, Луганского и Песков. Оккупанты в основном применяли стрелковое вооружение, но местами били и из минометов.

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