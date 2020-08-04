- 02:40 Испугался крымских санкций: Стивена Сигала уличили в сокрытии важной информации
- 01:57 Роженица заразила COVID-19 врачей: в Сумах на карантин закрыли роддом
- 01:25 У Зеленского объяснили, когда может наступить "идеальное перемирие" на Донбассе
- 00:57 Под подозрением хакеры Путина: в Британии может разгореться скандал со взломом почты министра
- 00:25 Украинскую модель жестоко избили охранники в Турции
- 03.08 23:59 Держали семь часов под палящим солнцем: оккупанты не выпускали из Крыма семью с маленькими детьми
- 03.08 23:25 Открыл стрельбу по полицейским и угрожал гранатой: на Прикарпатье задержали владельца плантации конопли
- 03.08 23:02 Беларусь получила запрос Украины по задержанным «вагнеровцам»
- 03.08 22:40 Жену расчлененного рэпера Энди Картрайта отправили под арест
- 03.08 22:27 В Украине сняли запрет на экспорт масок и респираторов
- 03.08 22:11 У Авакова рассказали, как поступят с “киевским террористом”
- 03.08 21:36 Ввели недостаточно ограничений на курортах: Турция объявила о всплеске коронавируса
Роженица заразила COVID-19 врачей: в Сумах на карантин закрыли роддом
Печальные выводы о том, что в Украине, в отличие от европейских стран, фиксируется значительно меньшее количество инфицирования и летальных случаев от COVID-19 среди пожилых людей, но большее среди детей и беременных, могут найти подтверждение в Сумах, где на карантин закрыли Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии.
Причина — в том, что в медучреждении зафиксировали вспышку коронавируса.
Об этом сообщает информационный портал Сумского горсовета.
Уточняется, что во время внепланового обследования сотрудников заведения коронавирус зафиксировали у четырех медиков.
Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников — на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.
Установлено, что источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.
Карантин в роддоме объявлен на две недели. На это время будет приостановлена госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерское отделение. Пациенток будут временно принимать в областной перинатальный центр.
Напомним, что во Львове в двух детских садах обнаружили больных коронавирусом среди персонала.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра понедельника, 3 августа, в Украине подтверждены 73 158 случаев COVID-19, из них 1738 летальных, 39 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев заражения.47
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Исаак Соломонович был в прекрасной спортивной форме. Правда, она... не застегивалась у него на животе.