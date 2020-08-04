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Украина

Роженица заразила COVID-19 врачей: в Сумах на карантин закрыли роддом

1:57 4 августа 2020
Карантин в роддоме

Печальные выводы о том, что в Украине, в отличие от европейских стран, фиксируется значительно меньшее количество инфицирования и летальных случаев от COVID-19 среди пожилых людей, но большее среди детей и беременных, могут найти подтверждение в Сумах, где на карантин закрыли Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии.

Причина — в том, что в медучреждении зафиксировали вспышку коронавируса.

Об этом сообщает информационный портал Сумского горсовета.

Уточняется, что во время внепланового обследования сотрудников заведения коронавирус зафиксировали у четырех медиков.

Они направлены на лечение, а 12 контактных сотрудников — на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.

Установлено, что источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

Карантин в роддоме объявлен на две недели. На это время будет приостановлена ​​госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерское отделение. Пациенток будут временно принимать в областной перинатальный центр.

Напомним, что во Львове в двух детских садах обнаружили больных коронавирусом среди персонала.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра понедельника, 3 августа, в Украине подтверждены 73 158 случаев COVID-19, из них 1738 летальных, 39 876 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 990 новых случаев заражения.

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