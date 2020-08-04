Пенсия в Украине: часть украинцев может остаться в 60 лет без выплат

В Украине поэтапно повышается пенсионный возраст, и уже с 1 апреля он увеличился для женщин — с 59 до 59,5 лет. Еще через 7 месяцев будут увеличены требования по стажу. В текущем году это 27 официально отработанных лет, а в 2021-ом — уже 28 лет, а в 2028-ом граница увеличится до 35.

Об этом пишет ГолосUA со ссылкой на комментарий экспертов по социальным вопросам.

Издание напоминает, что поэтапное увеличение пенсионного возраста предусматривает пенсионная реформа в стране.

«Это постепенное увеличение минимального страхового стажа — с 15 минимальных лет для получения пенсии до 35 лет — больше чем в 2,5 раза. Повышение минимально необходимого страхового стажа до 35 лет, чтобы иметь право выйти на пенсию, и есть пенсионная реформа», — говорится в сообщении.

На данный момент минимальный страховой стаж составляет 27−28 лет. Через пару лет уже будет 35.

Но при таком «раскладе», считают эксперты, поколение 70-х, 80-х годов в 60 лет не выйдет. Перед ним будет выбор: остаться без выплат или работать еще три-пять лет.

Выходом может стать возможность докупить недостающий стаж. Но цена одного года — около 20 тыс. грн. Но есть ли смысл пенсионеру покупать себе год за 20 тыс. грн, а потом получать минимальную пенсию? Вероятно, что нет.

«Фактически 35 лет страхового стажа будет соответствовать пенсионному возрасту — 63−65 лет, у кого не хватает лет и надо будет дорабатывать. То есть, выходить на заслуженный отдых смогут только в 63−65 лет», — считают эксперты.

Раньше власти боялись напрямую об этом говорить, потому что это вызывало бы недовольство и возмущение людей. В вопросе увеличения необходимого страхового стажа для выхода на пенсию они сделали это завуалированно, скрыто.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Апелляционный суд принял решение, благодаря которому отпадет необходимость судиться с ПФУ в случае задолженности по выплатам.

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