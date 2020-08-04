Состояние избитой в поезде Мариуполь-Киев женщины ухудшилось

Анастасия Луговая, на которую напал и хотел изнасиловать мужчина в поезде «Мариуполь-Киев», рассказала об ухудшении состояния своего здоровья. Об этом женщина рассказала на своей странице в Instagram.

«Сегодня днем после обезболивания челюсть меньше болела, но потом стало хуже. Сейчас только мурлыкаю. Очень плохо. Голова болит. Нужно еще уколоть обезбол, но врачи советуют это сделать позже, потому что можно навредить организму», — написала Луговая.

По ее словам, она четвертый день в таком состоянии; медики пока что не осмотрели ее нос, который просто трещит от боли. Также у нее не все в порядке с правым ухом: нападавший сорвал серьги, а когда бил, то сломал его. Обезболивающие не помогаю, они лишь на время снимают боль.

Также в своем посте женщина указывает, что перед нападением злоумышленник продумал каждую мелочь в своих действиях.

«Я вас уверяю, он осознанно все делал! Он продумал каждую деталь! Это не псих, маньяк, которому я надеюсь так легко это не обойдется!», — указывает Луговая.

Прежде всего, злоумышленник осознанно перенес вещи из своего купе, когда она с сыном скрывались у проводницы. Мужчина рылся в ее вещах, забрал деньги и паспорт, и начал говорить всем, что знает женщину.

«Он изучил все мои данные и уверенно рассказывал кто я, как зовут, какого года рождения, где прописана, и в это поверили все! Мне говорили, чтобы я пошла и поговорила с ним! Представьте! И потом уже в полиции, после того как он сам предлагал взятки моему мужу, но потерпел фиаско, он принял вину! Психически больной человек не будет этого делать! Психически больной человек не будет просчитывать несколько шагов вперед!» — возмущена пассажирка злополучного поезда.

Напомним, Анастасия Луговая опубликовала у себя на странице в Facebook пост об обстоятельствах нападения и попытке изнасилования со стороны мужчины в купе поезда «Мариуполь-Киев». Впоследствии трижды судимого нападающего задержали.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в октябре 2019 года преступник, осужденный на пожизненный срок, которого перевозили в специальном вагоне для арестованных, убил молодого солдата Нацгвардии. Инцидент произошел в пассажирском поезде «Мариуполь-Львов».

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