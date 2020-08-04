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В НБУ заявили о выходе экономики страны из кризиса
Выводы аналитиков о том, что худший период для экономики страны позади, и она начала выходить из кризиса, связанного с коронавирусом, нашли подтверждение в НБУ.
Так, в понедельник, 3 августа, на сайте регулятора опубликованы итоги заседания комитета по монетарной политике, которое проходило 22 июля.
Согласно им, постепенное восстановление розничной торговли возобновилось в июле, замедлилось падание потребительского импорта.
Деловые ожидания в торговле и промышленности практически вышли на докарантинный уровень. Рост цен ускорился из-за подорожания энергоносителей на мировых рынках и постепенного восстановление спроса.
В то же время в последние месяцы произошел разворот инфляционного тренда, говорят в комитете НБУ. Подорожание энергоносителей на мировых рынках и постепенное восстановление спроса ускорили рост цен, из-за чего к концу года инфляция может быть близкой к цели НБУ в 5%.
«В таких условиях сохранение учетной ставки на уровне 6% является оптимальным решением», — сказано в документе.
В комитете НБУ считают, что в 6% учетная ставка, с одной стороны, оставляет банкам достаточное пространство для снижения депозитных и кредитных ставок, а с другой — направлено на обеспечение умеренной инфляции в 2021—2022 годах.
За сохранение ставки на уровне 6% проголосовали 7 из 10 членов КМП. Еще трое — высказались за снижение ставки до 5,5%.
Более того, пятеро членов комитета высказались за сохранение учетной ставки на текущем уровне как минимум до конца 2020 года. Двое членов наоборот считают, что ставку необходимо повысить уже к концу года. Трое членов КМП видят пространство для дальнейшего снижения в краткосрочной перспективе.
Напомним, что 9 июня Минэкономки сообщило о замедлении падения ВВП по итогам пяти месяцев 2020 года. ВВП сократился на 5,9%.
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