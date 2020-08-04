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Сухо и солнечно: синоптики уточнили прогноз погоды на ближайшие дни
В Украину постепенно возвращается жара. В ближайшие дни на всей территории страны будет сухая и солнечная погода.
По прогнозам Укргидрометцентра, во вторник, 4 августа, температура воздуха днем составит в среднем 25 — 30 градусов. В Киеве воздух прогреется до 28 — 29 градусов.
В среду, 5 августа, сохранится такая же погода. Воздух прогреется еще на 1−2 градуса. В Закарпатье возможны дожди с грозами, на остальной территории сухо.
Напомним, по прогнозам метеорологов, август в Украине будет более жарким, чем обычно.
Вместе с тем, народные синоптики обещают, что месяц будет умеренно знойным, с середины третьей декады ночи станут ощутимо холодными.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»40
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