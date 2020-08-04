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Безработица в Украине: названы самые востребованные профессии на рынке труда
Украинский рынок труда переживает кризис, вызванный пандемией коронавируса. С начала введения в стране карантина на рынке труда существенно уменьшилось количество вакансий и одновременно выросло число безработных. А количество скрытых безработных составило почти 17 процентов от всей рабочей силы страны.
По данным Государственного центра занятости, на 03 августа в Украине статус безработного имеют 506 тысяч человек. В том числе, с начала действия карантина этот статус получили 395 тысяч человек.
Среди безработных больше женщин — 295 тысяч или 58 процентов. Мужчин — 211 тысяч (42%).
По возрастным группам преобладает молодежь в возрасте до 35 лет (31%), от 35 до 45 лет (29%), от 45 до 55 лет (26%) и в возрасте свыше 55 лет (14%).
По образованию: 51% - высшее образование, 32% - профессионально-техническое образование, 17% - общее среднее образование.
Наибольшим спросом на рынке труда в этом году пользовались квалифицированные рабочие с инструментом, рабочие по обслуживанию и эксплуатации оборудования, работники сферы торговли и услуг, а также неквалифицированные работники. Ощутимо меньше спрос на профессионалов — инспекторов, провизоров, экономистов, инженеров и врачей.
На начало августа на одно рабочее место претендовало 8 безработных.
Напомним, на период карантина в Украине повысили пособие по безработице и упростили его получение.
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