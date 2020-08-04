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Коронавирусом за сутки заразились больше тысячи украинцев
По состоянию на утро вторника, 4 августа, количество украинцев, у которых подтвердили COVID-19, увеличилось еще на 1061 заболевшего — с начала пандемии коронавирус подхватили 74 219 граждан.
Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, вирус стал летальным для 26 пациентов. 737 человек выздоровели.
Больше всего новых случаев зафиксировано в Львовской области — COVID-19 подтвердили у 146 пациентов, выросло количество заболевших и на Харьковщине — там зафиксировано 143 случая. В Ивано-Франковской области — 127 новых заболевших, в Киеве — 108.
Ни одного нового случая не зафиксировали в Кировоградской и Херсонской областях.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с августа Кабмин разделил территорию страны на несколько зон — от «зеленой» до «красной», где действуют самые жесткие условия карантина.
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