Коронавирусом за сутки заразились больше тысячи украинцев

По состоянию на утро вторника, 4 августа, количество украинцев, у которых подтвердили COVID-19, увеличилось еще на 1061 заболевшего — с начала пандемии коронавирус подхватили 74 219 граждан.

Согласно данным, отображенным на интерактивной карте СНБО, вирус стал летальным для 26 пациентов. 737 человек выздоровели.

Больше всего новых случаев зафиксировано в Львовской области — COVID-19 подтвердили у 146 пациентов, выросло количество заболевших и на Харьковщине — там зафиксировано 143 случая. В Ивано-Франковской области — 127 новых заболевших, в Киеве — 108.

Ни одного нового случая не зафиксировали в Кировоградской и Херсонской областях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с августа Кабмин разделил территорию страны на несколько зон — от «зеленой» до «красной», где действуют самые жесткие условия карантина.



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