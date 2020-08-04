Юлия Тимошенко предлагала Ермаку назначить ее в ТКГ вместо Кучмы

После того, как стало известно, что второй президент Украины Леонид Кучма вышел из группы переговорщиков по Донбассу, лидер партии «Батьківщина» Юлия Тимошенко предложила главе Офиса президента Андрею Ермаку свою кандидатуру на пост главы украинской делегации в ТКГ.

Об этом на встрече с составом переговорщиков в Минске сообщил сам Ермак, пишет в Facebook член делегации, главный редактор издания «Остров» Сергей Гармаш, который ранее поделился впечатлениями от встречи с Кравчуком и Фокиным.

По словам Ермака, Тимошенко сказала, что у нее есть план и она подключит все свои дипломатические связи и в России и на Западе. Однако дальше слов о плане дело не продвинулось — Юлия Владимировна исчезла, плана не представив.

«Зато сегодня Юлия Тимошенко инициировала создание специальной парламентской миссии по восстановлению мира в Украине и возвращению временно оккупированных территорий. Похоже тема „установления мира“ после 8 дней без жертв на фронте становится мейнстримом…», — отметил Гармаш.

Напомним, в понедельник, 3 августа, состоялась ознакомительная встреча нового главы украинской группы в Минске с членами делегации. Леонид Кравчук призвал сделать работу делегации более открытой для общества.

Первый президент своей главной задачей видит добиться компромисса с другими участниками переговоров на пути достижения мира на Донбассе.

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