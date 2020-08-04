27.65 / 27.91 32.24 / 32.77
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

В оказавшемся в «красной» зоне Тернополе подтвердили только 5 новых случаев COVID-19

10:30 4 августа 2020
Анализы

В Тернополе, который вместе с Луцком и одним из районов Черновицкой области попал в «красную зону» из-за ситуации с коронавирусом, во вторник, 4 августа, зафиксировали снижение количества новых случаев COVID-19.

Так, если на 2 августа в городе фиксировались 22 новых случая заболевания, на 3 августа — 10, то на 4 августа — всего пять. Такие данные публикует Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Тернополя Сергей Надал потребовал от центральных властей не останавливать железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение из-за того, что город оказался в «красной зоне». Однако «Укрзалізниця» закрыла продажу железнодорожных билетов в Тернополь и Луцк.

84

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Взяточник

На Луганщине чиновник вымогал сотни тысяч от раненого участника боевых действий на Донбассе (фото)

ДТП под Киевом

Водитель BMW шел на обгон: момент смертельной аварии под Киевом попал на видео

выборы в Беларуси

В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента

Луговая Анастасия

Состояние избитой в поезде Мариуполь — Киев женщины ухудшилось

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер