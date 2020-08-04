- 11:07 Укротил мяч пяткой и «выстрелил»: в далекой Новой Зеландии забит фантастический гол
- 11:03 На Луганщине чиновник вымогал сотни тысяч от раненого участника боевых действий на Донбассе
- 10:57 В Беларуси началось досрочное голосование на выборах президента
- 10:30 В оказавшемся в «красной» зоне Тернополе подтвердили только 5 новых случаев COVID-19
- 10:17 "Киевскому террористу" сообщили о подозрении: что ему грозит
- 10:12 Где смотреть онлайн «Шахтер» — «Вольфсбург»: расписание трансляций матча Лиги Европы
- 10:08 Избиение и попытка изнасилования в поезде Мариуполь – Киев: «Укрзалізниця» уволит несколько сотрудников
- 10:05 Бывший король Испании Хуан Карлос отправился в изгнание
- 09:49 Юлия Тимошенко предлагала Ермаку назначить ее в ТКГ вместо Кучмы
- 09:42 Водитель BMW шел на обгон: момент смертельной аварии под Киевом попал на видео
- 09:31 Свежие данные о ситуации с коронавирусом: онлайн-трансляция брифинга Минздрава
- 09:14 Прокуратура обвиняет Трампа в препятствовании расследованию его финансовых махинаций
В оказавшемся в «красной» зоне Тернополе подтвердили только 5 новых случаев COVID-19
В Тернополе, который вместе с Луцком и одним из районов Черновицкой области попал в «красную зону» из-за ситуации с коронавирусом, во вторник, 4 августа, зафиксировали снижение количества новых случаев COVID-19.
Так, если на 2 августа в городе фиксировались 22 новых случая заболевания, на 3 августа — 10, то на 4 августа — всего пять. Такие данные публикует Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Тернополя Сергей Надал потребовал от центральных властей не останавливать железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение из-за того, что город оказался в «красной зоне». Однако «Укрзалізниця» закрыла продажу железнодорожных билетов в Тернополь и Луцк.84
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»