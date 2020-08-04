В оказавшемся в «красной» зоне Тернополе подтвердили только 5 новых случаев COVID-19

В Тернополе, который вместе с Луцком и одним из районов Черновицкой области попал в «красную зону» из-за ситуации с коронавирусом, во вторник, 4 августа, зафиксировали снижение количества новых случаев COVID-19.

Так, если на 2 августа в городе фиксировались 22 новых случая заболевания, на 3 августа — 10, то на 4 августа — всего пять. Такие данные публикует Тернопольский областной лабораторный центр Минздрава.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», мэр Тернополя Сергей Надал потребовал от центральных властей не останавливать железнодорожное и автобусное междугороднее сообщение из-за того, что город оказался в «красной зоне». Однако «Укрзалізниця» закрыла продажу железнодорожных билетов в Тернополь и Луцк.

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