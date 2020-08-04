Зеленский четко объяснил Авакову, кто в Украине президент, — советник Ермака

Владимир Зеленский «деликатно, но четко» объяснил министру внутренних дел Арсену Авакову, претендовавшему на зоны ответственности президента, кто главный в стране.

Об этом в интервью «Радио Свобода» рассказал советник по антикризисным коммуникациям главы Офиса президента Андрея Ермака Михаил Подоляк.

«Иногда Аваков слишком очевидно пытался перетянуть на себя функции президента. Не знаю, зачем. Сейчас, по-моему, Владимир Александрович деликатно, но четко объяснил, что президент в этой стране он, и только он, и ключевые направления определяет только он, но у Арсена Борисовича — безопасность», — заявил Подоляк, добавив, что это был вопрос «не одного разговора».

«Мне кажется, что эта новая диспозиция возникла в течение последних трех-четырех месяцев, когда уже точно понятно, что Владимир Александрович — это серьезный игрок и он пришел на достаточно длительное время (на длиннее, чем многие думают, но сразу скажу, что мы не говорим об авторитаризме, полицейское государство и так далее, нет). И Арсен Борисович тоже это понял. И это — очень хорошо. Потому что невозможно (эффективно работать), когда существует чья-то иллюзия, что он имеет право перетягивать на себя функции президента», — сказал советник Ермака.

При этом издание отмечает, что до начала работы на Банковой политтехнолог Михаил Подоляк в блогах писал о том, что Аваков «почти съел» Зеленского.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» политолог Виктор Бобыренко сравнивал сотрудничество Зеленского и Авакова с «союзом змеи и черепахи», когда черепаха плывет по океану, а змея на ней сидит и думает: если укушу, то утонем обе.

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