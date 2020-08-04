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Новый всплеск коронавируса в Украине ожидается в октябре: озвучен прогноз
В Украине ожидается вторая волна распространения коронавируса, которая наиболее вероятна с октября. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
«Мы прогнозируем, что в Украине может быть увеличение количества случаев коронавирусной болезни именно во время эпидсезона гриппа и ОРВИ, с октября по апрель», — уточнил он, отметив, что сейчас система здравоохранения с больницами первой волны и второй волны справляется с нагрузкой.
Главный санврач призвал соблюдать противоэпидемические меры и выполнять все ограничения, касающиеся той или иной зоны в Украине.
Кроме того, Ляшко призвал украинцев вакцинироваться от гриппа, чтобы избежать одновременного переноса гриппа и коронавирусной болезни.
Он отметил, что ВОЗ уже определила штаммы гриппа на грядущий сезон.
Ляшко отметил, что сейчас в Европе уже начинается вторая волна. Наблюдается рост случаев коронавирусной болезни в Германии, Швейцарии, Чехии, значительно возрастает количество случаев в Испании и Турции.
По данным МОЗ, 1 августа Украина по количеству зарегистрированных случаев коронавирусной болезни занимала 34-е место в мире и 8-е место в Европе, по смертности от COVID-19 — 38-е место в мире и 15-е в Европе, по количеству больных на 1 млн населения — 86-е место в мире и 37-е в Европе.
Сейчас динамика распространения коронавируса в Украине движется по «желтому» сценарию. Минздрав ориентируется на такой прогноз последствий эпидемии: порядка 400 тысяч случаев инфицирования и порядка 4 тысяч летальных случаев.
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