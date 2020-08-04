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Украина

В Киеве задержали активного участника оккупации Крыма: первые детали и фото

12:38 4 августа 2020
Задержание

В Киеве задержали очередного участника так называемой «Самообороны Крыма», который участвовал в аннексии украинского полуострова Россией и был награжден медалью «За возвращение Крыма»

Как сообщают в ГУНП в АРК и Севастополе, задержанный, в частности, дежурил с оружием на блок-посту на въезде в Ялту, а после занимал должности в незаконно созданных оккупационных органах власти. Медаль «За возвращение Крыма» мужчина получил в 2016 году.

«Во время обысков, в том числе по месту жительства подозреваемого, правоохранители обнаружили и изъяли вещи и документы, являющиеся доказательствами противоправной деятельности злоумышленника», — отметили в полиции.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины (участие в незаконно созданном вооруженном формировании). Санкция статьи — лишение свободы сроком до 8 лет.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», оперативники задержали жителя Крыма, который в 2014 году содействовал оккупации полуострова. До аннексии мужчина занимал руководящие должности в инспекции по защите прав потребителей АР Крым, а после прихода оккупантов возглавил структуру российской партии.

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